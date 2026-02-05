HES Kablo Nakkaş Holding’e Katıldı Yeni Dönem Başladı

hes-kablo-nakkas-holding-e-katildi-yeni-donem-basladi

Kayseri merkezli ve “Anadolu Kaplanları”nın önde gelen temsilcilerinden biri olarak bilinen HES Kablo, yeni bir yönetim değişikliği ile gündeme geldi. Nakkaş Holding, uzun vadeli hedefleri ve yatırım stratejileri çerçevesinde, kablo sektöründe faaliyet göstermekte olan HES Kablo’yu kendi bünyesine dahil etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu satın alım ile Nakkaş Holding, farklı alanlarda oluşturduğu dengeli ve destekleyici yapısını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

ENERJİ VE ALTYAPIDA YENİ DÖNEM

1974 yılından beri üretim tecrübesine sahip olan HES Kablo, enerji ve endüstriyel kablo üretiminde önemli bir yere sahip. Bu yapı, Nakkaş Holding’in sektörler arası uyum sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, HES Kablo’nun gruba katılımının, enerji üretiminden altyapıya uzanan yaklaşımlarını tamamlayacağını dile getirdi. Hinginar, “HES Kablo’nun üretim gücüyle desteklenen bu yapı, holdingimizin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştıran bir adım niteliğinde” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK KATKI HEDEFİ

Ayrıca Hinginar, bu gelişmeyle beraber Nakkaş Holding’in faaliyet gösterdiği alanlarda güçlenen yapısının, sanayi, enerji ve altyapı sektörlerinde yarattığı katma değer aracılığıyla ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ryan Wesley Routh’un Suikast Girişimi Cezası Açıklandı

Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminin sanığı Ryan Wesley Routh, mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin N’Golo Kante Transfer Detayları Ortaya Çıktı

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini resmen duyurdu. Kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederken, gazeteci Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili yorumlarda bulundu.
Gündem

Zelensky Savaş Esirleri Takası Konusunda Bilgi Verdi

Ukrayna lideri Zelensky, Rusya ile savaş esirleri takasının kısa süre içinde gerçekleşmesini umduklarını açıkladı.
Gündem

Merz: İran Üzerindeki Baskıyı Artırma Vurgusu Yapıldı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran’a karşı uygulanan baskıların artırılabileceğini ifade etti.
Gündem

Kocaeli’de Diş Polikliniğine Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Gebze'de bir kişi, özel diş polikliniğine otomobilden tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, poliklinikte maddi hasar meydana geldi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.