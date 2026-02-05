HES Kablo Nakkaş Holding’e Katıldı Yeni Dönem Başladı

Kayseri merkezli ve “Anadolu Kaplanları”nın önde gelen temsilcilerinden biri olarak bilinen HES Kablo, yeni bir yönetim değişikliği ile gündeme geldi. Nakkaş Holding, uzun vadeli hedefleri ve yatırım stratejileri çerçevesinde, kablo sektöründe faaliyet göstermekte olan HES Kablo’yu kendi bünyesine dahil etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu satın alım ile Nakkaş Holding, farklı alanlarda oluşturduğu dengeli ve destekleyici yapısını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

ENERJİ VE ALTYAPIDA YENİ DÖNEM

1974 yılından beri üretim tecrübesine sahip olan HES Kablo, enerji ve endüstriyel kablo üretiminde önemli bir yere sahip. Bu yapı, Nakkaş Holding’in sektörler arası uyum sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, HES Kablo’nun gruba katılımının, enerji üretiminden altyapıya uzanan yaklaşımlarını tamamlayacağını dile getirdi. Hinginar, “HES Kablo’nun üretim gücüyle desteklenen bu yapı, holdingimizin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştıran bir adım niteliğinde” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK KATKI HEDEFİ

Ayrıca Hinginar, bu gelişmeyle beraber Nakkaş Holding’in faaliyet gösterdiği alanlarda güçlenen yapısının, sanayi, enerji ve altyapı sektörlerinde yarattığı katma değer aracılığıyla ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.