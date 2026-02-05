Zelensky Savaş Esirlerinin Takasını Bekliyoruz Dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya aracılığıyla yaptığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik devam eden müzakereleri değerlendirdi.

SAVAŞ ESİRLERİNİN TAKASI BEKLENTİSİ

Zelensky, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bugün gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin yeni turuna ilişkin olarak, “Görüşmeler devam edecek.” ifadelerine yer verdi. Müzakere heyetinden elde ettiği bilgileri aktaran Zelensky, “Ayrıca önemli bir adım daha atılacak. Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz. Esirleri evlerine geri getirmemiz gerekiyor.” dedi.

SALDIRGANA HİÇBİR ÖDÜL VERİLMEMELİ

Zelensky, Ukrayna’nın savaşın gerçekten sona ermesini istediğinin altını çizerken, “Buna hazır olması gereken Rusya’dır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Ukrayna müttefiklerinin, savaşın sona erdirilmesi için Rusya’ya baskı kurması gerektiğini belirten Zelensky, “Saldırgana hiçbir ödül verilmemeli. Eğer saldırgana herhangi bir ödül verilirse, Rusya sonunda her türlü anlaşmayı bozacak.” yorumunda bulundu.