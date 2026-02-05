Zelensky Savaş Esirlerinin Takasını Bekliyoruz Dedi

zelensky-savas-esirlerinin-takasini-bekliyoruz-dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya aracılığıyla yaptığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik devam eden müzakereleri değerlendirdi.

SAVAŞ ESİRLERİNİN TAKASI BEKLENTİSİ

Zelensky, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bugün gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin yeni turuna ilişkin olarak, “Görüşmeler devam edecek.” ifadelerine yer verdi. Müzakere heyetinden elde ettiği bilgileri aktaran Zelensky, “Ayrıca önemli bir adım daha atılacak. Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz. Esirleri evlerine geri getirmemiz gerekiyor.” dedi.

SALDIRGANA HİÇBİR ÖDÜL VERİLMEMELİ

Zelensky, Ukrayna’nın savaşın gerçekten sona ermesini istediğinin altını çizerken, “Buna hazır olması gereken Rusya’dır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Ukrayna müttefiklerinin, savaşın sona erdirilmesi için Rusya’ya baskı kurması gerektiğini belirten Zelensky, “Saldırgana hiçbir ödül verilmemeli. Eğer saldırgana herhangi bir ödül verilirse, Rusya sonunda her türlü anlaşmayı bozacak.” yorumunda bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

HES Kablo Nakkaş Holding’e Katıldı Yeni Dönem Başladı

HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ihalesiyle Nakkaş Holding'e geçti. 1974'ten beri faaliyet gösteren şirket, enerji ve altyapı sektöründe önemli bir değişime yol açtı.
Gündem

Ryan Wesley Routh’un Suikast Girişimi Cezası Açıklandı

Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminin sanığı Ryan Wesley Routh, mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin N’Golo Kante Transfer Detayları Ortaya Çıktı

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini resmen duyurdu. Kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederken, gazeteci Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili yorumlarda bulundu.
Gündem

Zelensky Savaş Esirleri Takası Konusunda Bilgi Verdi

Ukrayna lideri Zelensky, Rusya ile savaş esirleri takasının kısa süre içinde gerçekleşmesini umduklarını açıkladı.
Gündem

Merz: İran Üzerindeki Baskıyı Artırma Vurgusu Yapıldı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran’a karşı uygulanan baskıların artırılabileceğini ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.