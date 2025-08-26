Zelensky Türkiye’yi Belirtti!

Gündem

BARIŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlamasından bu yana barış diplomasisi yürütüyor. Tarafların bir araya gelmesi ve ortak bir zemin bulması için Türkiye’nin her zaman ev sahibi olacağını belirten Erdoğan’ın açıklamalarının ardından iki ülke arasındaki müzakereler İstanbul’da gerçekleştirildi.

İSTANBUL’DA YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN İYİ HABERLER

Dünyanın dikkatini çeken İstanbul’da yapılan barış görüşmelerinde esir takası anlaşması sağlandı. Şimdi ise tüm gözler Putin ile Zelensky arasında gerçekleşecek görüşmeye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelensky’nin önümüzdeki günlerde bir araya gelebileceğinin sinyalini vermişti.

YENİ GÖRÜŞMELER İÇİN TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için Türkiye’yi yeniden işaret etti. Zelensky, “Türkiye ve Körfez ülkeleri ev sahipliği yapabilir” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, Türkiye’nin barış sürecindeki önemli rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

