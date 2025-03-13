Zelensky: Türkiye’yle Ticaret Anlaşmasına Hazırız

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev’de Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Zelensky, Rusya ile adil ve kalıcı barış çabalarının yanı sıra, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, çeşitli insansız hava araçlarının üretiminde işbirliği fırsatları ve Türk şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden inşasına katılımı konularını ele aldıklarını ifade etti.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI HAZIRLIĞI

Zelensky, açıklamalarına devam ederken, “Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaların ardından Türk hükümeti ve iş dünyasıyla anlamlı bir toplantı gerçekleştirdim.” dedi. Türk iş dünyasının Ukrayna’da var olmasının önemine dikkat çeken Zelensky, “Ülkemiz Türkiye’nin başta Bayraktar insansız hava araçlarının tedariki olmak üzere destek ve yardımlarını takdirle karşılamaktadır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Ukrayna’nın Türkiye’yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından bir ortak olarak gördüğünü belirten Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamaya hazır olduklarını duyurdu.