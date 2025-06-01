Zelensky: Ukrayna Heyeti Yarın İstanbul’da

BARİŞ MASASI İSTANBUL’DA KURULUYOR

Barış masası bir kez daha İstanbul’da kurulacak. Türkiye, barış için diplomasinin merkezi olmaya devam ediyor. Son günlerde İstanbul’da, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda esir takası anlaşması sağlandı. Ayrıca, Moskova’da Putin ile bir toplantı gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’un tekrar görüşmelere ev sahipliği yapacağını vurgulamıştı. Kremlin de 2 Haziran’da görüşmeler için heyetin İstanbul’da olacağını duyurdu.

UKRAYNA HEYETİ İSTANBUL’A GİDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna heyetinin İstanbul’daki barış görüşmelerine katılması için görevlendirildiğini açıkladı. Zelensky, “Ukrayna heyeti Rusya ile görüşmeler için yarın İstanbul’da olacak” şeklinde ifade etti.

RUS HEYETİ DE İSTANBUL’DA OLACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin pazartesi günü İstanbul’da bulunacağını belirtti. Peskov, Ukrayna ile yapılan üst düzey görüşmelere dair sonuçların alınabilmesi adına heyetler arası görüşmelerin gerekli olduğunu ifade ederek, “Rus müzakere heyeti, İstanbul’a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar.” şeklinde konuştu.

BAKAN FİDAN’DAN İSTANBUL MESAJI

Son günlerde Ukrayna’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Sayın Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelensky’nin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlandırılması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.