Zeynep Sönmez Avustralya Açık’ta Tarih Yazmaya Devam Ediyor

Kadınlar dünya sıralamasında 112. sırada yer alan Sönmez, Melbourne’de düzenlenen turnuvanın tek kadınlar ikinci tur karşılaşmasında dünya 74 numarası Bondar ile mücadele etti. Toplam 1 saat 30 dakika süren ve 7. kortta oynanan bu maçta, rakibini 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-0’lık skorla yenmeyi başaran 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık’ta 3. tura yükselen ilk Türk sporcu olma unvanını elde etti.

RAKİBİNİ ZORA SOKTU

Rakibinin servislerini 4 kez kırmayı başaran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24’e 10’luk bir üstünlük sağlarken, 20 basit hata yaparak maçı tamamladı. Sönmez, bir sonraki turda Yulia Putintseva (Kazakistan) ve Elsa Jacquemot (Fransa) arasındaki filanın kazananı ile karşılaşacak.