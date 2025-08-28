Zeytinburnu Ve Sarıyer’de 847 Bin Uyuşturucu

İSTANBUL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDAN BAŞARILI OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden duyurduğu bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelileri yakaladı. Bu kapsamda, Zeytinburnu ve Sarıyer bölgelerinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda tam 847 bin 600 uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonların sonunda ise 2 şüpheli tutuklandı.

UYUŞTURUCU HAP MİKTARI 2 MİLYON 350 BİNİ BULDU

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Son 3 günde İstanbul ve Konya’da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin.” Ayrıca gençlere seslenerek, “Gençler, geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödettiriyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz.” dedi. Yerlikaya, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.” şeklinde vurguladı.