Zeytinburnu Ve Sarıyer’de Operasyon: 847 BİN 600 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları belirlendi. Bu doğrultuda, Zeytinburnu ve Sarıyer bölgelerinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla önemli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda, 847 bin 600 uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin uyuşturucu hap üretilebilecek, 290 kilogram ham madde elde edildi. Bu operasyonların ardından 2 şüpheli tutuklandı.

SON DÖNEMDEKİ UYUŞTURUCU TACİRLİĞİNE DİKKAT

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda “İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer vererek, son üç gün içerisinde İstanbul ve Konya’da yaklaşık 2 milyon 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti. Yerlikaya, gençlere yönelik uyarılarda bulunarak, “Gençler, geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız” dedi. Ayrıca, “Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz” diyerek, yürütülen mücadelenin geleceğin teminatı olan gençlerin korunması adına önemli olduğunu vurguladı.