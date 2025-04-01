Zeytinyağı Tüketiminin Demans Riskine Etkisi

ARAŞTIRMA DETAYLARI

Yeni bir çalışma, 28 yıl boyunca 92.000’i aşkın katılımcının verilerini inceleyerek önemli bulgular ortaya koyuyor. Katılımcılara her dört yılda bir düzenli olarak beslenme alışkanlıkları ve zeytinyağı tüketimiyle ilgili sorular yöneltildi.

Zeytinyağının Faydaları

Günde yedi gramdan fazla zeytinyağı tüketen kişilerin, nadiren veya hiç zeytinyağı kullanmayanlara göre demans nedeniyle ölme olasılıklarının yüzde 28 daha az olduğu tespit edildi. Ancak bu bulgu, ilişkileri saptayabilen fakat neden-sonuç ilişkisini belirleyemeyen gözlemsel bir çalışmanın sonucudur.

Bilinmezliklerin Varlığı

Bu durumda, zeytinyağının demansla ilişkili ölüm riskini doğrudan azaltıp azaltmadığı ya da başka yaşam tarzı unsurlarının bu konuda etkili olup olmadığı hala belirsizliğini koruyor.