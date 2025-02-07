Ziraat Bankası Emekli Promosyonu ve Şartları

ZİRAAT BANKASI’NDAN EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMELERİ

2025 yılında Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi ile dikkat çekiyor. Emeklilerin banka promosyonları konusundaki beklentileri, bu yıl da devam ediyor. Bankalar, emekli maaşlarını kendi şubelerine taşıyan müşterilerine cazip promosyon ödemeleri sunarak rekabet ortamını artırıyor. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, emekli promosyon tutarını güncelleyerek dikkat çeken bir konuma geldi.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARI

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı 2025 yılı için belirlenmiş durumda. SGK kapsamındaki (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilere, maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuluyor. Promosyon tutarları, emekli maaşı miktarına göre değişiklik gösteriyor. Aşağıda maaş dilimlerine göre belirlenen promosyon tutarları yer alıyor:

– 10.000 TL’ye kadar olan maaşlar: 5.000 TL’ye kadar promosyon

– 10.000 TL – 15.000 TL arası maaşlar: 8.000 TL’ye kadar promosyon

– 15.000 TL – 20.000 TL arası maaşlar: 10.000 TL’ye kadar promosyon

– 20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 TL’ye kadar promosyon

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyonu almak isteyenler için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

1. **Maaş Taşıma Başvurusu**: Emekli maaşını başka bir bankadan alan emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyarak promosyon alma hakkı kazanabilirler. Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir.

2. **3 Yıllık Taahhüt**: Banka, emeklilerden maaşlarını 3 yıl boyunca kendisinden alma taahhütü istemektedir. Bu taahhüt verilmeden promosyon ödemesi gerçekleşmez.

3. **Promosyon Ödemesi**: Taahhüt sözleşmesi imzalandıktan sonra promosyon tutarı emeklinin hesabına yatırılır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ziraat Bankası promosyonu alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor:

1. **Taahhüt Süreci**: 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapmak isteyen emekliler, aldıkları promosyon tutarının kalan kısmını bankaya iade etmek zorundadır.

2. **Ek Kampanyalar**: Ziraat Bankası, emeklilere özel ek kampanyalar ve avantajlı faizsiz kredi teklifleri sunabilir. Bu nedenle banka duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.