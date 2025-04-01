Zonguldak’ta 6 Kaçak Maden Kapatıldı

ZONGULDAK’TA OPERASYONLA KAÇAK MADEN OCAKLARI ORTAYA ÇIKARILDI

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız maden ocaklarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda toplam 6 kaçak ocak tespit ediyor.

KAÇAK OCAKLARIN İMHA SÜRECİ BAŞLADI

Yürütülen arama çalışmalarında kaçak ocakların çevresinden 5 dinamit, 7 vagon, bir hava pompası, 190 metre ray ve 4 vinç ele geçiriliyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, elde edilen bu kaçak ocakları güvenli bir şekilde imha ediyor.