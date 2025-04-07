Zonguldak’ta Araç Şarampole Uçtu

KAZA ANI VE DETAYLARI

Bu akşam, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Çömlekçi-Derecikören köyü Filyos istikametinde, Saltukova yönünden Filyos beldesine doğru sefer halindeki 01 UEJ 11 plakalı otomobil, yol çalışmaları nedeniyle alternatif olarak açılan güzergâhta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda otomobilde bulunan sürücü R.K. ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki yolcu yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.