Zonguldak’ta Maden Ocağında Göçük: Üç İşçi Mahsur Kaldı

ZONGULDAK’TA MADEN OCAGINDA GÖÇÜK!

Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki bir özel şirkete ait maden ocağında, belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayda, 3 işçi göçük altında kalırken, durumun acil olduğu ihbarı üzerine hızlıca kurtarma çalışmaları başlatıldı.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gelik beldesinde yaşanan göçük olayının ardından, olay yerine AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarılması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Çalışmalar devam ederken, ekiplerin olay yerindeki koordine çalışmaları büyük önem taşıyor.

