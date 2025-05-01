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Zonguldak’ta Otomobil Dereye Devrildi

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OTOMOBİL DREYE DEVRİLDİ

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Ören Mahallesi’nde, E.T. yönetimindeki 26 AB 098 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Bu kazada sürücü E.T., eşi ve iki çocuğu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahale yapıldıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Polisin, kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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