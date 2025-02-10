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Zonguldak’ta Tefecilik Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

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ZONGULDAK EMNİYETİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘tefecilik ve yağma’ soruşturması çerçevesinde 3 aydır teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Bu süreçte 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler M.K., R.K., S.S., B.K., S.B., İ.K., Y.Ö. ise sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

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