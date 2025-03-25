Zonguldak’ta Yasa Dışı Silah Operasyonu

ZONGULDAK’TA YASA DIŞI SİLAH TİCARETI OPERASYONU

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretini durdurmak amacıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, silah ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Ö.K., T.T. ve M.A. isimli şüphelilere ait üç farklı ikamet ve iki araçta arama yapıldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen operasyonda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 36 kalibre fişek, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlamasıyla tahkikat başlatıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında Ö.K. ve M.A. gözaltına alındı. T.T. ise ifadesinin ardından KOM Şube Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Mahkeme sonucunda M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.