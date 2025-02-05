Zorlu Enerji Sürdürülebilirlikte Dünya Üçüncüsü Oldu

ÖNEMLİ ESG BAŞARISI

Zorlu Enerji, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanındaki faaliyet performansı bakımından dünya genelindeki halka açık şirketler arasında 334 şirket arasında 3’üncü olduğunu duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik çalışmalarıyla sektördeki önde gelen firmalar arasında yer aldığı vurgulanıyor. Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan ESG değerlendirmesinde Zorlu Enerji, 88 puan alarak 334 şirket arasında 3’üncü sırada yer alırken, SveP Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde ESG puanını 49’dan 74’e çıkardı. Bu başarı ile şirket, uluslararası platformda yüksek puan alan şirketlerden biri olmayı başardı.

KARBONSUZ BÜYÜME HEDEFİ

Zorlu Enerji, 2030 yılına kadar ürettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde edeceğini taahhüt etti. Şirket, kendi operasyonlarının yanı sıra müşterilerinin de karbonsuz büyümelerini desteklemek amacıyla 2040’a kadar tüm değer zincirini net sıfır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, biyoçeşitliliğin korunmasına büyük önem veren Zorlu Enerji, operasyon ve tesislerinin bulunduğu bölgelerde 2035 yılına kadar biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için yatırım yapmayı devam ettirerek uluslararası standartlarla uyumlu şekilde net pozitif olmayı hedefliyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE VURGU

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elif Yener, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji odaklı çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “ESG alanında yükselen performansımızı gösteren rapor sonuçları, sürdürülebilirlikte sektörümüz adına öncü bir rol üstlendiğimizin göstergesi olarak bizi gururlandırıyor. Şirketlerin karbon salımlarını azaltma hedeflerini bilimsel temellere dayandırmayı amaçlayan Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi’ni (SBTi) Türkiye’de imzalayan ilk şirket olmamızın yanı sıra CDP Ormansızlaşma ve TCFD raporlarını yayımlayan ilk Türk şirketleri arasındayız,” şeklinde konuştu. Yener, geniş bir alanı kapsayan enerji dönüşümü ve yenilenebilir kaynaklardan üretim konusundaki aktifliklerini vurguladı ve “Faaliyetlerimizde riskleri minimize edip pozitif etki yaratmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda AR-GE ve geleceğin teknolojilerine odaklanarak kaynak çeşitliliğimizi artırma hedefiyle sürdüreceğiz,” değerlendirmesini yaptı.