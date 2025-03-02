Zorlu Holding’den Cem Köksal Serbest Kaldı

Çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmamasıyla ilgili bir mail gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, Köksal İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, Köksal’a yurt dışı çıkış yasağı getirerek serbest bırakılmasına karar verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ahaber’de yer alan habere göre, Cem Köksal’in şüpheli olarak verdiği ifade de belli oldu. Köksal, “Söz konusu mail, Ergün Güler’in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün bey’e göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemine mailin geri çekilmesini istedim” şeklinde konuştu.

ERGÜN BEYİN ŞAHSİ DÜŞÜNCELERİ

Mesajın sosyal medyaya sızdığını fark ettiğini belirten Köksal, “Bu olayın yaşanması Ergün beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO’su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilerek algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir” dedi.

HANGİ BAYRAMLARIN KUTLANACAĞI BELLİDİR

Geri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok insana ulaştığını ifade eden Köksal, “Söz konusu mesajım Ergün beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusu oldu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO’su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim, söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerinedir” şeklinde konuştu.

BAZI İNSANLARI RAHATSIZ ETMİŞ OLABİLİRİM

Sosyal medyaya yansıdıktan sonra ciddi bir yanlış anlama olduğunu ifade eden Köksal, “Bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanılan bu süreçten dolayı üzgünüm” dedi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, CEO Cem Köksal’ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur” denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ NEDİR?

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan’ın başlaması nedeniyle çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Güler, “Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum” dedi. Güler’in e-postasına, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal tepki gösterdi. Köksal, sızan mailinde Güler’i uyararak, “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı. Bu mesajlaşma sosyal medyada ilgi gördü ve tepki aldı.