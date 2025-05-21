Zorlu Holding, Vestel’den 2 Bin Çalışan Kısa Sürede İşten Çıkaracak

Zorlu Holding, Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olarak zor günlerden geçiyor. 4.9 milyar dolarlık borç yükü ile dikkat çeken holding, yatırımcıların kaygılarını azaltmak için çeşitli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede büyük bir işten çıkarma süreci başlıyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLIYOR

Zorlu Holding’in bünyesindeki Vestel Elektronik, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişi için işten çıkarma kararı aldı.

VERİMLİLİK İÇİN ADIM

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, “İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için” şeklinde konuştu. Yüngül, Vestel’de yapılacak işten çıkarmanın üretim kapasitesini olumsuz etkilemeyeceğini, aksine artıracağını belirtti. Ayrıca, borcun FAVÖK’e oranındaki üç çarpanın sürdürülebilir olduğunu vurguladı.

PAZAR HEDEFİ ABD

Yüngül, “İhracatı kuvvetli bir grubuz, verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında” dedi. Yatırımlara dair bilgiler veren Yüngül, “Şu an ABD’den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik, Eylül’de güzel haberler alacağız” diye ekledi.