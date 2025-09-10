“Zorunlu Olmadıkça Nepal’e Gitmemelisiniz!”

Dışişleri Bakanlığı’nın Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki güncel durum nedeniyle önemli bir seyahat duyurusu yayımladı. Yapılan resmi bildirimde, Nepal’de artan siyasi belirsizlik, muhtemel protestolar ve güvenlik kaygıları sebebiyle vatandaşların seyahat planlarını dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri gerektiğine vurgu yapıldı. Bakanlık, “Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir” ifadesini kullandı.

Tedbirli Olunması Gerekiyor

