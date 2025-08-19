zorunlu-takip-sistemleri-gerekli-oldu

YENİ YÖNETMELİK ARAÇ SAHİPLERİNİ ETKİLİYOR

Araç sahiplerini etkileyen Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu değişiklikle birlikte, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı, değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında zorunlu hale geliyor. Ancak, daha önce tescil edilen araçlar için bu şartlar belli tarihlere kadar zorunlu olmayacak.

MODELLER ARASINDA ZAMAN LİMİTLERİ OLACAK

2025-2023 model araçlar için bu zorunluluğun 1 Ocak 2026 tarihine kadar, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ve 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar uygulanmayacağı açıklandı.

OKUL SERVİSLERİ İÇİN GEÇİCİ MUAFİYET

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilen veya edilecek, eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduran okul servisleri için ise, 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar yeni düzenlemede belirtilen şartların aranmaması sağlanıyor. Araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için uygulamaya geçişte araç sahiplerine 30 günlük bir süre tanınıyor.