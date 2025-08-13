Zuckerberg: “Yapay Süper Zeka Geliyor”

YAPAY ZEKADA KENDİ KENDİNİ GELİŞTİRME BEYİNLİĞİ

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin internet sitesinde yayımlanan bir politika metninde, “Son birkaç aydır yapay zeka sistemlerimizin kendi kendini geliştirdiğine dair işaretler görmeye başladık. Şimdilik bu gelişme yavaş, ancak inkar edilemez” açıklamasında bulundu. Zuckerberg, kendi kendini geliştiren yapay zekanın, insan bilişsel yeteneklerini aşabilecek “yapay süper zeka” (ASI) yönündeki ilk adımı temsil ettiğini aktardı. ASI, sadece belirli alanlarda değil, çok geniş bir yelpazede insandan daha yetenekli olabilecek ve kendi kendini hızla geliştirebilecek sistemleri ifade ediyor.

AGI VE ASI NEDİR?

Mevcut yapay zeka modelleri, insanüstü başarılar sergileyebilse de, bu yetenekler genellikle dar alanlarla sınırlı kalıyor. “Yapay genel zeka” (AGI), insan beynine benzer şekilde öğrenme ve uyum sağlama yeteneğine sahip sistemleri tanımlıyor. ASI ise bu noktadan bir adım öteye geçerek, insan kapasitesini katbekat aşabilen ve kendi kendini üstel hızda geliştirebilen bir zeka türü olarak değerlendiriliyor. Bilim dünyasında, AGI’nin ortaya çıkacağı varsayılan döneme “teknolojik tekillik” deniyor.

GÖDEL MAKİNESİ KAVRAMI

Zuckerberg’in bahsettiği olgu, daha önce bilim insanlarının ilgisini çekmişti. Ekim 2024’te Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’daki araştırmacılar, kendi kodunu yeniden yazarak gelişebilen teorik bir “Gödel Makinesi” konsepti üzerinde çalıştı ve “Gödel Ajanı” adı verilen bir kavram geliştirdi. Bu yapay zeka sistemi, yalnızca yapılacak değişikliğin faydalı olacağını matematiksel olarak kanıtladığında kendi kodunu değiştirebiliyordu. Gödel Ajanı, yazılım geliştirme, bilim, matematik ve mantık gibi alanlarda insan yapımı diğer yapay zekalardan daha iyi performans sergileme potansiyeline sahipti.

AÇIK KAYNAK POLİTİKASINDA TEMKİN

Zuckerberg, ASI’nin insanlığın teknolojik ilerlemesinde önemli bir dönüm noktası olabileceğini ve “bugün hayal bile edilemeyen keşifler” sağlayabileceğini ifade etti. Ancak Meta’nın hangi modelleri açık kaynak olarak yayınlayacağı konusunda temkinli olacağını vurguladı. Açık kaynak, bir teknolojik sistemin kaynak kodunun herkesin erişimine açık olması anlamına geliyor. Bu sayede isteyen herkes kodları kullanarak sistemi değiştirme ve geliştirme imkanı buluyor. Meta, yapay zeka alanında açık kaynak politikasına bağlı bir duruş sergiliyordu. “Ben, süper zekanın insanlığın ilerlemesini hızlandıracağı konusuna son derece iyimser bakıyorum” diyen Zuckerberg, asıl büyük etkinin insanların kendi kişisel süper zekasına sahip olmasıyla hedeflerine ulaşabilmesi, istedikleri dünyayı yaratabilmesi ve potansiyellerini gerçekleştirebilmesi olacağını ekledi.