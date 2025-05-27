“Zulme Müsamaha Gösteremeyiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasındaki “Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü’nün imza töreni sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, her bir vatandaşın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin bir şekilde yararlanmasının en öncelikli konulardan biri olduğunu belirtti. Konuşmasında, “Bu anlamda görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, devletin saygınlığına, itibarına, kerim devlet kimliğine halel getiren, kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayacağız.” sözlerini kaydetti.

DEVLETİN TANIMI VE VİCDAN ÖNEMİ

Erdoğan, koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, “Devlet demek; düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek; vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir.” ifadesini kullandı. Yasaların devlette düzeni sağladığını ancak bir eylemin yasalara uygun olmasının etik ve meşru olduğu anlamına gelmeyeceğini belirtti. Erdoğan, kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanmasına ve milletin haklarını çiğnemesine müsaade edilmeyeceğini, kamu personelinden bu konularda dikkatli olmalarını beklediğini de sözlerine ekledi.

İNSAN ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞI

Cumhurbaşkanı, insan odaklı bir devlet yönetiminin etik kuralların önemini vurgulayarak, bu kuralların kamu görevlilerinin işlerini hakkıyla yapmalarını sağladığını ifade etti. 2005’te belirlenen etik kurallar sayesinde devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesi hedeflendiğini belirten Erdoğan, “Hamdolsun aradan geçen 20 yılda bu konuda ciddi bir bilgi birikimi ve uygulama örneği olmuştur.” dedi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun çalışmalarını takdir ettiğini, arzu edilen devlet modelinin olgunlaştırılmasında büyük adımlar atıldığını söyledi.

BÜROKRATİK ENGELLERİN AŞILMASI

Erdoğan, geçmişte yaşanan bürokratik engellerden ve kibirli tutumlardan bahsederek, devlet kadrolarına sızan terör örgütlerinin milletin geleceğine kastettiği günleri hatırlattı. 23 yıllık iktidarları boyunca kamu hizmetlerini iyileştirmek ve otoriteyi güçlendirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Anayasa, yasa ve mevzuat düzenlemeleri ile kamudaki verimliliği artırdıklarını belirtip, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) gibi yeni mekanizmaların hak arama yollarını genişlettiğini vurguladı. CİMER’e 2024 yılında yapılan 4 milyon 590 bin başvuru ile vatandaş-devlet ilişkisini güçlendirdiklerini ve birçok suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı. Milletin iradesinin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin bilgili, vicdanlı ve vizyon sahibi kamu personelleri ile hayata geçirileceğini söyledi.