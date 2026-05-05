1.6 Milyar TL’lik Suç Örgütü Operasyonu Başarılıyla Tamamlandı

1-6-milyar-tl-lik-suc-orgutu-operasyonu-basariliyla-tamamlandi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah İzmir merkezli olarak 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yaklaşık 1.6 milyar TL değerindeki kara para akışını yöneten suç şebekesinin çökертildiğini açıkladı. Gürlek, “her türlü illegal yapıya karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği” mesajını verdi.

1.6 MİLYARLIK OPERASYON

Bakan Gürlek, açıklamalarında şunları ifade etti: “Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz! Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon ile, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.”

HER TÜRLÜ İLLEGAL YAPIYA KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR

Gürlek, “Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımıza yönelik tehdit oluşturan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı, devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.” dedi.

BAKAN GÜRLEK’TEN TEBRİK MESAJI

Gürlek, “Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!” sözleriyle, operasyonun başarısını övgüyle değerlendirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid, Kenan Yıldız’ı Transfer Etmeyi Planlıyor

A Milli Takım ve Real Madrid oyuncusu Arda Güler'in yanına yeni bir milli futbolcunun katılabileceği belirtildi. Real Madrid, bu sezonki başarısızlıkların ardından transfer hamleleri peşinde.
Gündem

Milan Skriniar’dan Fenerbahçe’ye Bir Kötü Haber Daha

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, süren sakatlığı nedeniyle Konyaspor karşısında da sahada yer alamayacak.
Gündem

Kaan Ayhan’ın Yeni Transfer Rotası Almanya Olabilir

Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın takımdaki dönemi bitiyor. Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği savunmacı yaz transferinde Almanya'ya dönmeyi planlıyor. Şaşırtan takımla görüşmeler sürüyor.
Gündem

Cüneyt Çakır’dan 2026 Dünya Kupası Vizyonu Açıklaması

Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA ve UEFA'daki görevine devam ederken 2026 Dünya Kupası'nda da hakemlik yapacağını açıkladı.
Gündem

Samsunspor’da Transfer Planlaması Aşamaları Açıklandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında belirsizlik olduğunu ancak gelecek sezonda takımda kalmasını umduklarını belirtti.