1.6 Milyar TL’lik Suç Örgütü Operasyonu Başarılıyla Tamamlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah İzmir merkezli olarak 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yaklaşık 1.6 milyar TL değerindeki kara para akışını yöneten suç şebekesinin çökертildiğini açıkladı. Gürlek, “her türlü illegal yapıya karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği” mesajını verdi.

1.6 MİLYARLIK OPERASYON

Bakan Gürlek, açıklamalarında şunları ifade etti: “Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz! Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon ile, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.”

HER TÜRLÜ İLLEGAL YAPIYA KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR

Gürlek, “Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımıza yönelik tehdit oluşturan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı, devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.” dedi.

BAKAN GÜRLEK’TEN TEBRİK MESAJI

Gürlek, “Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!” sözleriyle, operasyonun başarısını övgüyle değerlendirdi.