Sudakov’un Futboldan Bıktığına Dair Şok Açıklama

Benfica’nın Shakhtar Donetsk’ten kiraladığı 23 yaşındaki 10 numara Sudakov hakkında dikkat çekici bir bilgi ortaya çıktı.

Ukraynalı gazeteci Mykhailo Spivakovsky, Sudakov’un futbol ile olan ilişkisinin olumsuz bir şekilde değiştiğini duyurdu.

ARTIK ZEVK ALMIYOR

Spivakovsky, Sudakov ile ilgili yorumlarını TaToTake adlı Youtube kanalında paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: “Şok edici bir bilgi aldım. Sudakov, futboldan bıkmış ve yorulmuş durumda. Artık hayatını adadığı bu işe kendini adamaktan zevk almadığını ifade etti.”

Başarıya ve övgülere alışkın olan Sudakov, “Ukrayna’daki ünü, herkesin onu sevmesi ve kucaklaması” gibi duyguları yaşarken şimdi daha rekabetçi bir ortamla yüzleşmekte.

YENİ BİR DURUMUN ETKİLERİ

Spivakovsky, “Shakhtar’da Sudakov’un yedek kulübesine oturtulduğunu hayal edebiliyor musunuz?” diyerek bu durumun Sudakov için ne kadar zorlayıcı olduğunu vurguladı. “Şimdi ise daha düşmanca bir ortamla karşı karşıya” diyen gazeteci, bu yaşananları Sudakov’un psikolojik durumu üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını belirtti.