Şampiyonlar Ligi Finali İçin Son Mücadeleler Başladı

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde finalin ismi belirleniyor.

İNGİLTERE TEMSİLCİSİ ARSENAL, ATLİCO MADRİD’İ KONUK EDİYOR

Devler Ligi’nde mücadele eden İngiltere takımı Arsenal, İspanyol kulübü Atletico Madrid ile oynadığı ilk maçı 1-1 sonuçlandırarak, yarın saat 22.00’de Londra’daki Emirates Stadyumu’nda rakibini ağırlayacak.

BAYERN MÜNİH, PSG İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ YÜZLEŞİYOR

Yarı finalin diğer karşılaşmasında ise Alman kulübü Bayern Münih, 5-4’lük yenilgi aldığı deplasman mücadelesinin rövanşında, Fransız ekip Paris Saint-Germain’i çarşamba günü saat 22.00’de Münih’teki Allianz Arena’da konuk edecek.