Şampiyonlar Ligi Finali İçin Son Mücadeleler Başladı

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde finalin ismi belirleniyor.

İNGİLTERE TEMSİLCİSİ ARSENAL, ATLİCO MADRİD’İ KONUK EDİYOR

Devler Ligi’nde mücadele eden İngiltere takımı Arsenal, İspanyol kulübü Atletico Madrid ile oynadığı ilk maçı 1-1 sonuçlandırarak, yarın saat 22.00’de Londra’daki Emirates Stadyumu’nda rakibini ağırlayacak.

BAYERN MÜNİH, PSG İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ YÜZLEŞİYOR

Yarı finalin diğer karşılaşmasında ise Alman kulübü Bayern Münih, 5-4’lük yenilgi aldığı deplasman mücadelesinin rövanşında, Fransız ekip Paris Saint-Germain’i çarşamba günü saat 22.00’de Münih’teki Allianz Arena’da konuk edecek.

Galatasaray’da Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor

Galatasaray Divan Başkanlığı, Dursun Özbek'in seçimde tek aday olarak yer alacağını ve başka başvurunun bulunmadığını belirtti, böylece seçim süreci sona erdi.
İran’da Dolar Tarihi Zirveye Yerleşti

İran'da, ABD ile gerginliklerin artması nedeniyle dolar, ulusal para karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Sudakov’un Futboldan Bıktığına Dair Şok Açıklama

Ukraynalı gazeteci Mykhailo Spivakovsky, Benfica'nın kiralık yıldızı Sudakov'un futbol oynamaktan bıktığını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncunun durumu, dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Usulsüzlük İddiaları Üzerine Maç Soruşturması Başlatıldı

Kurtalanspor ve Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta usulsüzlük iddiaları üzerine resmi soruşturma açıldı. Olayla ilgili detaylar merakla bekleniyor.
Küresel Piyasalarda Bitcoin Yükseliyor: 80 Bin Doları Aştı

Asya borsaları yeni haftaya yükselişle başlarken, Bitcoin değeri 80 bin doları geçerek son üç ayın zirvesine ulaştı.