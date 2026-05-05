İran’da Dolar Tarihi Zirveye Yerleşti

İsrail’in ABD’nin desteğiyle düzenlediği İran’a yönelik saldırılardan sonra, İran’ın dış ticareti üzerinde ağır olumsuz etkiler oluştu.

Döviz kurunda sıkıntılar yaşayan tümen, hiç olmadığı kadar değer kaybetti.

İran’da serbest piyasalarda ABD doları, tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak 187 bin tümen seviyesine yükseldi.

Ülkede serbest piyasalarda doların satış fiyatı, 189 bin tümenle kaydedildi.

REKOR DEĞER KAYBI

Böylece, İran’ın ulusal para birimi serbest piyasada rekor seviyede değer kaybı yaşamış oldu.

İLK AŞAMADA 1 DOLAR 160 BİN TÜMENDİ

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan önce 1 ABD doları 160 bin tümen üzerinden işlem görüyordu.

135 BİN TÜMENE KADAR DÜŞTÜ

Savaşın seyrinde ise 1 dolar, 135 bin tümen seviyesine kadar gerilemişti.

ŞU AN 189 BİN TÜMENE YÜKSELDİ

Son zamanlarda, İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD’nin ağır yaptırımlarının yanı sıra savaşın getirdiği ekonomik zorluklarla birleşerek 189 bin tümen seviyesine çıktı. İran’da dolar, ulusal para birimi karşısında tarihi zirveye ulaşmış durumda.

TARİHİ YÜKSEK SEVİYE

