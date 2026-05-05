Paymix Soruşturmasında Üçüncü Operasyon Tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) isimli kripto varlık sağlayıcısının yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına dair yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.

TEKNİK İNCELEME SONUÇLARI

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen teknik inceleme ve dijital analiz çalışmaları, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki belirli sunucular aracılığıyla 49 farklı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığını ortaya koydu.

Yapılan detaylı teknik analizlerde, yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı tespit edildi. Bu rakamın içinden 3 milyon 173 bin kişinin kimlik numarası kullanarak, 8 milyon 800 bin kişinin ise telefonla yasa dışı bahis sitelerine kaydolduğu anlaşıldı.

BANKA HESAPLARI VE PARA HAREKETLERİ

Soruşturma dahilinde, yasa dışı bahis sitelerine para aktarmak için kullanılan 14 bin 600 banka hesabı tespit edilirken, para çekim işlemlerinde kullanılan 52 bin 800 banka hesabı belirlendi. Ayrıca, uluslararası e-ticaret faaliyetleri yürütüldüğü izlenimi vermek amacıyla çeşitli internet sitelerinin tasarlandığı da kaydedildi. Suç gelirine konu kripto varlıklar kullanılarak sahte ticari işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Söz konusu sistemlerde, kripto varlık karşılıklarının şirket hesaplarına aktarımında düzenlenen muvazaalı hizmet faturaları ve uluslararası transfer yöntemlerinin kullanıldığı, böylece suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet görüntüsü altına geçirilerek aklandığı saptandı.

Soruşturma, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz faaliyet göstermesini sağlamak üzere teknik ekipte bulunan şüphelilerin internet sitelerinin altyapısını kurduğu ve yönettiğini ortaya koydu. Kullanıcı verilerinin saklandığı sunucuların kontrolü, çağrı merkezi ve ödeme sistemleri gibi süreçlerin organize edildiği belirlendi.

Ayrıca, finansal süreçlerde yüksek miktarda para hareketlerinin kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği, çok aşamalı transfer mekanizmaları kullanıldığı tespit edildi.

YASA DIŞI GELİRLERİN AKLANMASI

Suç gelirlerinden elde edilen yasa dışı bahis geliri, yurt içinde Adana ve Bursa gibi illerde döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde dönüştürüldü. Yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziksel teslimat süreçleriyle dolaşıma sokularak belirli kişiler ve yapılara yönlendirildi. Soruşturma sonucunda, uluslararası finansal hareketlerin organize edildiği, sunucu kiralama ve faturalandırma işlemlerinin suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesinde kullanıldığı belirlendi.

GÖZALTI KARARLARI VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA

Bu faaliyetlerde yer alan 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yurt dışında da bulunduğu tespit edilerek, yakalanmalarına yönelik uluslararası adli süreçler başlatıldı. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ve 535 banka ile kripto para hesabına el konuldu.

Bunun yanında, “Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti” hakkında da suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli bir suç şüphesi bulunduğundan, yönetimi TMSF’ye devredildi.

ADalet BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyonla sanal kumar ve kara para trafiğinin deşifre edildiğini söyledi.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki “Paymix-3” operasyonunda, organize suç örgütlerine siber dünyada önemli bir darbe vurulduğunu ifade etti. “Paymix-3 operasyonuyla, aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli yapı, adalet teşkilatının ve jandarmanın sıkı takibiyle çökertilmiştir” dedi. Bunun yanı sıra, 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısının hedef alındığı ve 15 milyon kullanıcı verisi ile 1200 internet uzantısının da siber süreçler üzerinde etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.