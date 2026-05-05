Galatasaray’da Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor

Sarı Kırmızılılarda Kongre Heyecanı

Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşmak üzere 23 Mayıs’ta başkanlık seçimi gerçekleştirecek.

Sezonun sonunda gerçekleşecek olağan genel kurul için önemli bir gelişme kaydedildi.

TEK ADAY OLARAK DURSUN ÖZBEK

Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Dursun Özbek dışında başka bir adayın başvuru yapmadığını belirtti. Derkan, seçim sürecinin tamamlandığını duyurdu ve tek aday olması nedeniyle oy pusulasının kırmızı renkte olacağını ifade etti.

YENİ YÖNETİM KURULU AÇIKLANDI

Öte yandan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yönetim kurulu listesini Divan Kurulu’na sundu. Özbek’in listesinde yer alan isimler şu şekilde:

“Asil: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yedek: Bora Bahçetepe, Ozan Yurtsever, Emir Aral, Tanur Yılmaz, Ömer Sarıgül”

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Galatasaray’ın olağan seçim toplantısı, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilecek. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.