10 Bin Öğretmen Mart’ta Atanacak

Eğitim
Bir grup insan, bir etkinlikte dikkatle dinliyor
Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi tamamlayan öğretmen adaylarının atama süreci Mart ayında başlayacak.
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Milli Eğitim Akademisi bünyesinde hazırlık eğitimi alan 10 bin öğretmen adayının programı Şubat ayında sona eriyor. Eğitim merkezlerinde dersleri süren adayların resmî atamalarının Mart ayında yapılması bekleniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamındaki yeni takvim devreye girecek. Yeni dönem adaylarının eğitim maratonunun ise en geç Mart veya Nisan ayında başlaması öngörülüyor.

ŞUBAT SONUNDA EĞİTİM SÜRECİ TAMAMLANIYOR

Akademideki 10 bin öğretmen adayının hazırlık eğitimi Şubat ayı itibarıyla bitiyor. Ders programlarını tamamlayan adaylar, atama sürecine hazır hale gelecek.

MART AYI ATAMALAR İÇİN TARİH OLDU

Eğitimi tamamlayan adayların resmî atamalarının Mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Atama sürecinin ardından yeni dönem için takvim netleşecek.

2026 AGS İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Atamaların tamamlanmasıyla birlikte 2026 AGS kapsamındaki süreç başlayacak. Yeni adayların eğitim maratonunun en geç Nisan ayına kadar start alması öngörülüyor.

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