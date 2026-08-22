Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

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Güneşin batışı sırasında kalabalık bir iskelede insanlar
Türkiye'nin nüfus yapısındaki değişim, genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artmasıyla belirginleşiyor.
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Türkiye’nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor. Nüfus, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olarak kayıtlara geçmişti. İlk altı aylık artışın sonrasında nüfus yeni bir seviyeye taşındı. Nüfus, 1 Mayıs ile 1 Temmuz arasındaki dönemde de 123 bin 904 kişi yükseldi.

GENÇ NÜFUSUN PAYI GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye uzun yıllardır genç nüfusun ağırlıklı olduğu bir demografik yapıya sahipti. Ancak bu yapı son yıllarda belirgin şekilde değişmeye başladı. TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre çocukların toplam nüfus içindeki payı azalıyor. Yaşlıların oranı ise giderek artıyor. 2026 ikinci çeyrek verileri bu değişimi net biçimde ortaya koyuyor.

ÇOCUK NÜFUSUNDA TARİHİ DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki payı yüzde 20,4 olarak ölçüldü. Bu oran 2000’li yılların başında yüzde 30’lara yakın bir seviyede bulunuyordu. Çocuk nüfusundaki bu gerileme dikkat çekiyor. Türkiye’nin demografik yapısındaki dönüşüm hız kazanıyor.

YAŞLI NÜFUS ORANINDA REKOR SEVİYE

Türkiye nüfusu içinde yaşlıların payı yüzde 11,1 olarak ölçüldü. Bu oran tarihi bir zirve olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ortanca yaş ise 34,9 oldu. Kadınlardaki ortanca yaş 35,7 olarak kaydedildi. Erkeklerde ise bu değer 34,2 seviyesinde gerçekleşti.

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