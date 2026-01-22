10 Ton Kokain Operasyonunda 10 Zanlı Tutuklandı

Atlantik Okyanusu’nda, Kanarya Adaları açıklarında “tuz” yüklü olduğu beyan edilen bir gemide ele geçirilen 10 ton kokaine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda yakalanan 12 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılık, şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can’ı “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Diğer şüpheliler Ahmet Aslan ve Mehmet Bülent Aymen ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Toplamda 10 zanlı “örgüt kurma”, “uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlamalarıyla tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, Aslan ve Aymen hakkında da adli kontrol kararı aldı. İspanyol polisi, 11 Ocak 2026’da Atlantik Okyanusu’nda ticari bir gemiye düzenlediği operasyonda, şimdiye kadar ele geçirilen en büyük kokain miktarını yakaladı. İspanya Ulusal Polisi, yaptığı açıklamada, Kanarya Adaları’nın 535 kilometre uzağındaki operasyon sonucunda 9 ton 994 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bu miktarın Avrupa’da bugüne kadar elde edilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğunu kaydederek, tuz yüklü olan geminin Brezilya’dan hareket ettiğini ve Avrupa limanına doğru seyir halinde olduğunu belirtti.

GEMİ MÜRETTEBATINA YÖNELİK İŞLEMLER

Gemi mürettebatından 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da 11, Mersin’de 3, Tekirdağ’da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da 1’er olmak üzere toplamda 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu. Gemi mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş’in İspanya’da tutuklandığı tespit edildi. Başsavcılık, ayrıca şüpheliler Çetin Gören ve Ahmad Almassri ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına el koydu.