İstanbul’da Forex Dolandırıcılığına Operasyon: 64 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘forex’ dolandırıcılığına karşı yürütülen etkin bir operasyona daha imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Şişli’de yer alan bir firma incelemeye alındı.

64 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIYOR

Hızla harekete geçen ekipler, belirtilen firmaya operasyon gerçekleştirerek, 3 Mart’ta gerçekleştirdikleri baskında 64 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu iş yerinin, yatırım vaadiyle kurulan bir çağrı merkezi vasıtasıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiği belirlendi.

DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği açıklandı. Şüphelilerin; ‘Highmount Group’, ‘Hillnox’, ‘Nextpert Group’ ve ‘Prodva Group’ adlarıyla yurt dışında bulunan kişileri dolandırdığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ÜZERİNDEKİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Yurt dışındaki mağdurların belirlenmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma ise devam ediyor.

