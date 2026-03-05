Trump’ın Fed Başkanı Adayı Senato’ya Sunuldu

trump-in-fed-baskani-adayi-senato-ya-sunuldu

ABD EKONOMİSİNE YENİ BİR SOLUK

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası başkanlığı için eski yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday göstermişti. Warsh’ın adaylığının Senato’ya sunulduğu açıklandı.

FIRSATLA DOLU BİR DÖNEM

Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kevin Warsh, Merkez Bankası başkanlığına dört yıllık bir dönem için, 1 Şubat 2026 itibarıyla ise Yönetim Kurulu üyeliğine 14 yıllık bir süreyle aday gösterildi.

ONAY AŞAMASI HIZLANDI

Warsh’ın Senato’ya sunulması, Merkez Bankası başkanlığı için gerekli onay sürecini de başlatmış oldu. Eğer senato tarafından onay alırsa, mevcut Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın mayıs ayında dolacak görev süresini devralacak.

