Irak Elektrik Şebekesi Çöktü Karanlıkta Kaldı

Irak, devam eden çatışmaların gölgesinde karanlığa büründü. Irak Elektrik Bakanlığı, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığını açıkladı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakanlık, özellikle Irak’ın orta ve güney bölgelerinde elektrik akışının henüz net olmayan sebeplerle kesildiğini bildirdi.

TEKNİK ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Arızayı gidermek ve elektrik hatlarını yeniden devreye almak amacıyla teknik ekipler derhal çalışmalara başladı. Bakanlık yetkilileri, elektrik arzının birkaç saat içinde kademeli olarak normale dönmesinin beklendiğini belirtti.

