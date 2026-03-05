Rusya Gaz Pazarından Çekilme Kararını Açıkladı

Rusya, Avrupa gaz pazarından tümüyle çıkıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın Akdeniz’de bir Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla düzenlediği saldırıya tepki gösteren Putin, “Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarının Avrupa’ya zarar verdiğini söyleyen Putin, Karadeniz’deki TürkAkım ve Ukrayna doğalgaz boru hatlarına yönelik de saldırı planları olduğunu belirtti.

AVRUPA’DA DOĞALGAZ FİYATI ARTILIYOR

Doğalgazda Avrupa pazarında görülen fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını aktaran Putin, ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya’nın sevkiyatlarını azaltmadığını dile getirdi. Fiyatların Orta Doğu’daki gelişmeler sonucunda doğalgazı Avrupa’dan daha yüksek fiyatlardan almaya istekli müşteriler vasıtasıyla arttığını değerlendirdi.

TEDARİKLERİ DURDURMAK DAHA KARLI OLABİLİR

Avrupa’nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) dahil olmak üzere tamamen yasaklamayı planladığını vurgulayan Putin, “Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedariklerin durdurulması bizim için daha kârlı olacaktır. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz.” şeklinde konuştu. Bu konuyla ilgili politik bir yaklaşımda bulunmadıklarını belirten Putin, “Sevkiyatı durdurur ve güvenilir ortaklara yönelirsek daha iyi olmaz mı? Hükümete, bu konuyu şirketlerimizle birlikte ele alması için mutlaka talimat vereceğim.” diyerek sözlerini tamamladı. Putin, Avrupa’dan daha iyi pazarlara ulaşılabileceğini ve çok sayıda doğalgaz tedarikçisinin bu pazarları tercih edeceğini, aralarında ABD’nin de olabileceğini ifade etti.