Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: ABD ve İsrail’le İran Saldırıları

Orta Doğu’da kritik gelişmeler yaşanıyor. ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırılarını aralıksız sürdürürken, İran da bu duruma karşılık vererek misilleme saldırıları gerçekleştiriyor. Gelişmeler dikkatle izlenirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İRAN HAVADAN TAM KONTROL AMACIYLA HAREKET EDİYOR

Sözcü, operasyonların başarılı olduğunu öne sürerek, yakın zamanda önemli bir ilerleme elde edeceklerini belirtti. “Destansı Öfke Operasyonu’nun şu ana kadar kayda değer bir başarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde İran semalarında tam kontrole sahip olacağız.” açıklamasında bulundu.

İRAN DURUMU CİDDİYETLE DEĞERLENDİRİYOR

Leavitt, İran rejiminin zor durumda olduğunu vurguladı. “İran’daki haydut terörist rejim tamamen eziliyor. Dünyanın önde gelen terörizm destekçisi devletine 47 yıldır göz yumma ve onu destekleme dönemi sona erdi. İran’ın cani terörist liderleri Amerika’ya karşı işledikleri suçların bedelini kanla ödüyorlar.” dedi.

SULH TEKLİFLERİNE CEVAPSIZ KALDI

Beyaz Saray Sözcüsü, İran’ın müzakerelerde geç kaldığını ifade ederek, “İran rejimi, nükleer programını geliştirmek için yaptırımların kaldırılmasını istiyordu. Ancak İran rejimi, barışçıl bir nükleer program geliştirmesine yardımcı olmak için sunduğumuz tüm teklif ve önerilerimizi reddetti. Bölgedeki müttefiklerimizle sürekli temas halindeyiz ve Amerikalıları eve getirmenin öncelikli bir konu olduğunu onlara açıkça belirtiyoruz.” şeklinde konuştu.