10 Ton Kokain Operasyonunda 42 Şirkete El Konuldu

7 Ocak 2025 tarihinde, Kanarya Adaları açıklarında ele geçirilen 10 ton kokaine yönelik olarak Türkiye’de başlatılan soruşturmada ikinci aşamaya geçildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda, Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli işlemler sonucunda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma,” “uyuşturucu madde ticareti” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla bağlantılı olan şüpheliler belirlendi.

DAHA ÖNCE GÖZALTI KARARI ALINMIŞTI

Yapılan araştırmalar sonucunda, uluslararası ölçekte ve Türkiye’de ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik, İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, bu operasyonlar sırasında toplam 10 şüpheliyi yakaladı. Soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edildiği düşünülen 135 taşınmaz, 47 araç ve ticari araç plakası ile birlikte 42 şirket ortaklık payına da el konuldu. Yakalanan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan önceki açıklamalara göre, “Atlantik Okyanusu’nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi” şeklindeki haberler doğrultusunda soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda 7 Ocak’ta İspanyol güvenlik birimlerinin, Kanarya Adaları açıklarında seyir halindeki “UNITED S” isimli gemiye düzenlediği operasyonda 10 ton kokain maddesi ele geçirildiği ve mürettebatında 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 13 kişinin yakalandığı kaydedildi. Savcılığın talimatlarıyla, İstanbul’da 11, Mersin’de 3, Tekirdağ’da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da ise 1’er olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında, şüpheliler arasında yer alan isimler ise Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab olarak açıklandı.

Yurt dışında firari durumda olan 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş’in İspanya’da tutuklu olduğu tespit edildi. Açıklamalarda, “Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, bankalarda bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuştur” ifadeleri yer aldı. Soruşturmanın gizlilik ve titizlikle sürdüğünün de altı çizildi.

Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen işlemlerde yakalanan ve adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin hakimlikteki sorguları tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can’ın tutuklanmasına karar verirken, Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.