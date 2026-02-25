Arka Sokaklar’da Güllü Soruşturması Derinleşiyor

arka-sokaklar-da-gullu-sorusturmasi-derinlesiyor

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, 741. bölümüyle “Güllü soruşturmasını” ekrana getirmek için geri sayımda. Söz konusu bölümün ikinci fragmanı yayımlandığı andan itibaren sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu bölümde, terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Songül Tan’ın ölümünün arkasındaki gerçeklerin, kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun üzerinde duruluyor.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yeni bölüm, sosyal medya platformlarında izleyicileri iki gruba ayırdı. Bazı izleyiciler Güllü’nün hikayesinin işlenmesinden rahatsızlık duyarken, diğerleri olumsuz yorumlara karşı olumlu değerlendirmelerde bulundu. Fragmanda görülen Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya hayat veren oyuncular arasındaki benzerlikler de kullanıcıların dikkatini çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, cast direktörlerini “helal olsun” ve “birebir benzemiş” şeklinde övgüyle andı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN GELİŞİMİ

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova’daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Şüpheli bir ölüm olarak nitelendirilen olayın ardından hemen bir soruşturma başlatıldı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan bu iki şahıs, savcılıkta verdikleri ifadeleriyle dikkat çekti. Gülter, annesini öldürmekle suçlanarak “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. Güllü cinayeti soruşturmasında, aynı ortamda bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti kabul etti. Ulu hakkında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı duyuruldu.

