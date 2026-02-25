Cia’den İran Halkına Güvenli İletişim Çağrısı

ABD MERKEZİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI İRAN HALKINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Farsça sosyal medya hesabı üzerinden İranlı vatandaşlara yönelik bir çağrıda bulunarak iletişim kurabilecekleri yolları belirtti. Teşkilat, “Merhaba. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur. Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ İLETİŞİM YÖNTEMLERİKAMIŞTI

Paylaşım, İranlıların güvenlik ile ilgili herhangi bir durumda CIA’ya ulaşmasının yollarını gösteren iki dakikalık bir video ile devam etti. Videoda, İranlıların iletişime geçebilmesi için ayrıntılı talimatlar sağlanırken, iş bilgisayarları ve ofis telefonlarından uzak durulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sanal özel ağlar veya Tor ağlarının kullanılmasının önerildiği belirtildi.