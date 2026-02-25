Almanya Başbakanı Merz Çin Ziyaretinde Stratejik Mesajlar Verdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin ziyaretinden önce havalimanında basın açıklaması yaptı.

ÇİN BÜYÜK GÜÇLER ARASINA YÜKSELMİŞTİR

Merz, “Çin büyük güçler arasına yükselmiştir. Çin politikamızda bu da göz önüne alınmalıdır. Artık kimse Çin’i görmezden gelemez. Günümüzde, büyük küresel siyasi sorunlar Pekin dahil edilmeden çözülemez.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, günümüzün önemli krizleri ve savaşlarının sona ermesi için işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Başbakan, “Bu, 4 yıl süren Rusya’nın Ukrayna’ya yönelttiği savaşın sona ermesi için gösterdiğimiz çabalar için de geçerlidir. Çin bu konuda büyük bir etki gücüne sahiptir ve önemli bir faktör olacaktır. Pekin’in sesi Moskova’da da duyulmaktadır. Ziyaretim sırasında bu konuyu görüşmek istiyoruz.” sözlerini paylaştı.

ÇİN PASİFİK’TE BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Almanya Başbakanı, Çin’in Pasifik bölgesinde düzen, barış ve güvenlik için de önemli bir rol oynadığını belirtti. Ziyareti sırasında beş önemli ilkeye odaklanmak istediğini belirtip, bu ilkeleri akıllı Çin politikası, risk azaltma, rekabet ve şeffaflık ile küresel krizlerin Çin olmadan çözülemeyeceği gerçeği ve Çin politikasının Avrupa bağlamına yerleştirilmesi olarak sıraladı.

AVRUPA’NIN MESAJI NETTİR

Merz, Çin ile “risk azaltma” politikası izlemek istediklerinin altını çizerek, “Bu sadece Çin için değil, genel olarak geçerlidir. Ancak bunu Çin’den kopmakla ilişkilendirmek bir hata olur. Böyle bir politika izlersek, sadece kendimize zarar veririz. Ekonomik fırsatlarımızı iyileştirmek yerine, onları mahvederiz. Bu, dünyamızı daha güvenli hale getirmez ve küresel görevleri birlikte ele alma fırsatını kaçırırız.” ifadelerini kullandı. “Avrupa’nın mesajı nettir.” diyerek, Çin ile dengeli, güvenilir, kurallara dayalı ve adil bir ortaklık kurma istediklerini dile getirdi. Ayrıca, “Bir at gücünü tek başına değil, diğerleriyle birlikte arabayı çekerek gösterir.” atasözünü hatırlatarak, ziyaretinin ortak hareket ve karşılıklı kazanım beklentisiyle gerçekleştiğini kaydetti.