Karacabey Eskikaraağaçta Leylek Dostluğu Devam Ediyor

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç köyünde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluk hikayesi milyonlarca insan tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yaren leyleğin bu yıl 15’inci kez köye gelmesi beklenirken, eşi Nazlı bu sabah köye dönüş yaptı. Nazlı leylek, köye geldikten sonra Adem Yılmaz’ın evinin çatısında görüntülendi.

YAREN YOK AMA EŞİ YUVAYA KONDU

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Nazlı leyleğin gelişini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurarak, “Eskikaraağaç Leylek Köyü bugün ilk misafirini karşıladı. Gönüllere taht kuran Yaren Leylek henüz ortalarda yok ama eşi Nazlı bu yıl da önce gelip sabah yuvaya, öğleden sonra ise Adem Amca’nın çatısına kondu. Bu, onların en erken geldikleri 27 Şubat rekorunu da tazelemiş oldu :)” ifadelerini kullandı.

ESKİKARAAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olarak, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği rota üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda köyde yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapılıyor. Yaren Leylek ile Adem Yılmaz’ın hikayesi, doğaseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2019 yılında Karacabey Belediyesi’nin desteğiyle, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye belgesel haline getirildi ve Prag Film Ödülleri’nde ‘En İyi Belgesel’ ödülünü kazandı.

YUVASI İZLENEBİLİYOR

Adem Yılmaz ve Yaren Leylek’in hikayesi, köyde turizm hareketliliği de sağlıyor. Leylekleri görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü’nü ziyaret ediyor. Ziyaretçiler arasında, Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz ve Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer alıyor. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat izlenebilmesi için www.yarenleylek.com sitesini devreye sokarak, Yaren leyleğin takip edilmesini sağlıyor.