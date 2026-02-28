12 Dev Adam Liderliği Sürdürüyor: Sırbistan’ı Yendi

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI SIRBISTAN’LA OYNADIĞI MAÇI KAZANDI

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nun üçüncü karşılaşmasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan’la deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz, zorlu mücadeleyi 82-78’lik skorla galip tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Bu sonuçla Türkiye, grupta 3’te 3 yaparak liderliğini sürdürürken, Sırbistan ise turnuvada ilk yenilgisini yaşadı.

GRUPTAKİ BİR İLERLEYİŞİN GÖSTERGESİ

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı takım, gruptaki dördüncü maçında 2 Mart’ta Sırbistan’ı ağırlayacak. Ardından 2 Temmuz’da Bosna-Hersek deplasmanına gidecek, 5 Temmuz’da ise kendi sahasında İsviçre’yi konuk edecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki ilk iki maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk karşılaşmada Bosna-Hersek’i 93-71, ikinci maçta ise İsviçre’yi 85-60 mağlup etmişti.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın sonuçları ise şöyle gerçekleşti: Sırbistan 78 – Türkiye 82. Karşılaşmada hakem ekipleri Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya) ve Zdenko Tomasovic (Slovakya) olarak görev aldı. Sırbistan’da Dobric 17, Miljenovic 10, Markovic 19 sayı kaydetti. Türkiye’de ise Tarık Biberovic 22, Cedi Osman 16 ve Ömer Faruk Yurtseven 14 sayı ile öne çıkan isimler arasında yer aldı. Periyotların sonuçları ise 1. Periyot: 13-22, Devre: 31-46, 3. Periyot: 54-57 şeklinde belirlendi.