12 Dev Adam Liderliği Sürdürüyor: Sırbistan’ı Yendi

12-dev-adam-liderligi-surduruyor-sirbistan-i-yendi

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI SIRBISTAN’LA OYNADIĞI MAÇI KAZANDI

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nun üçüncü karşılaşmasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan’la deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz, zorlu mücadeleyi 82-78’lik skorla galip tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Bu sonuçla Türkiye, grupta 3’te 3 yaparak liderliğini sürdürürken, Sırbistan ise turnuvada ilk yenilgisini yaşadı.

GRUPTAKİ BİR İLERLEYİŞİN GÖSTERGESİ

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı takım, gruptaki dördüncü maçında 2 Mart’ta Sırbistan’ı ağırlayacak. Ardından 2 Temmuz’da Bosna-Hersek deplasmanına gidecek, 5 Temmuz’da ise kendi sahasında İsviçre’yi konuk edecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki ilk iki maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk karşılaşmada Bosna-Hersek’i 93-71, ikinci maçta ise İsviçre’yi 85-60 mağlup etmişti.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın sonuçları ise şöyle gerçekleşti: Sırbistan 78 – Türkiye 82. Karşılaşmada hakem ekipleri Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya) ve Zdenko Tomasovic (Slovakya) olarak görev aldı. Sırbistan’da Dobric 17, Miljenovic 10, Markovic 19 sayı kaydetti. Türkiye’de ise Tarık Biberovic 22, Cedi Osman 16 ve Ömer Faruk Yurtseven 14 sayı ile öne çıkan isimler arasında yer aldı. Periyotların sonuçları ise 1. Periyot: 13-22, Devre: 31-46, 3. Periyot: 54-57 şeklinde belirlendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Süper Lig’de Gol Krallığı Yarışı Tırmanıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında şampiyonluk mücadelesi sürerken, gol krallığı yarışında en çok gol atan oyuncu belli oldu. Takımlar arasındaki rekabet giderek artıyor.
Gündem

Galatasaray’ın Zorlu Fikstürü Başlıyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki fikstürü açıklandı; ekip, Liverpool ile karşılaşacak ve bir derbi maçına da çıkacak.
Gündem

İngiltere Tahran Büyükelçiliğini Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı

İngiltere, İran'daki diplomatik varlığını artan güvenlik riskleri nedeniyle askıya aldı. Tahran Büyükelçiliği kapatıldı ve personel ülkeyi terk etti. Seyahat uyarısı ise en üst seviyede.
Gündem

Trabzonspor’da Paul Onuachu İle Galibiyet Yolu Açıldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maçta Paul Onuachu'nun etkileyici performansı dikkat çekti.
Gündem

Paşinyan ve Anna Hakobyan İlişkileri Resmen Sona Erdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve eşi Anna Hakobyan, uzun yıllardır süren ilişkilerini aniden sonlandırdı. Hakobyan ayrılığı sosyal medya üzerinden duyurdu, Paşinyan ise saygı gösterdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.