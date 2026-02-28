Süper Lig’de Gol Krallığı Yarışı Tırmanıyor

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Trendyol Süper Lig’de 24. hafta karşılaşmaları başladı. Süper Lig’de, liderlik yarışı kadar gol krallığı için oyuncuların sergilediği performans da dikkat çekti. Gol krallığı yarışı kapsamında durum netleşti.

GOL KRALLIĞINDA SON DURUM

Süper Lig’de gol krallığı mücadelesinde 18. sırada yer alan oyuncu Leroy Sane, Galatasaray formasıyla 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı şekilde, 16. basamakta bulunan Juan Santos da Göztepe ile 6 gol kaydetti. Ayrıca, 15. sıradaki Güven Yalçın, Alanyaspor’da 6 gol ile sıralamada yer alıyor.