Süper Lig’de Gol Krallığı Yarışı Tırmanıyor

super-lig-de-gol-kralligi-yarisi-tirmaniyor

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Trendyol Süper Lig’de 24. hafta karşılaşmaları başladı. Süper Lig’de, liderlik yarışı kadar gol krallığı için oyuncuların sergilediği performans da dikkat çekti. Gol krallığı yarışı kapsamında durum netleşti.

GOL KRALLIĞINDA SON DURUM

Süper Lig’de gol krallığı mücadelesinde 18. sırada yer alan oyuncu Leroy Sane, Galatasaray formasıyla 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı şekilde, 16. basamakta bulunan Juan Santos da Göztepe ile 6 gol kaydetti. Ayrıca, 15. sıradaki Güven Yalçın, Alanyaspor’da 6 gol ile sıralamada yer alıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

12 Dev Adam Liderliği Sürdürüyor: Sırbistan’ı Yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı 82-78 yenerek C Grubu'ndaki üçüncü galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü.
Gündem

Galatasaray’ın Zorlu Fikstürü Başlıyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki fikstürü açıklandı; ekip, Liverpool ile karşılaşacak ve bir derbi maçına da çıkacak.
Gündem

İngiltere Tahran Büyükelçiliğini Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı

İngiltere, İran'daki diplomatik varlığını artan güvenlik riskleri nedeniyle askıya aldı. Tahran Büyükelçiliği kapatıldı ve personel ülkeyi terk etti. Seyahat uyarısı ise en üst seviyede.
Gündem

Trabzonspor’da Paul Onuachu İle Galibiyet Yolu Açıldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maçta Paul Onuachu'nun etkileyici performansı dikkat çekti.
Gündem

Paşinyan ve Anna Hakobyan İlişkileri Resmen Sona Erdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve eşi Anna Hakobyan, uzun yıllardır süren ilişkilerini aniden sonlandırdı. Hakobyan ayrılığı sosyal medya üzerinden duyurdu, Paşinyan ise saygı gösterdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.