Galatasaray’ın Zorlu Fikstürü Başlıyor

galatasaray-in-zorlu-fiksturu-basliyor

Okan Buruk’un teknik direktörlüğünde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri karşılaşmalarla sezon sonu hedeflerini doğrudan etkileyen kritik bir süreçten geçiyor.

İLK MAÇ ALANYASPOR’LA

Galatasaray’ın zorlu fikstürdeki ilk rakibi Alanyaspor olacak. Sarı-kırmızılılar, 28 Şubat tarihinde İstanbul’da Alanyaspor’u ağırlayacak. Bunun yanı sıra, Galatasaray, 3 Mart’ta bir kez daha Alanyaspor ile karşılaşma gerçekleştirecek. Ayrıca, sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Antalyaspor deplasmanına da çıkacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

12 Dev Adam Liderliği Sürdürüyor: Sırbistan’ı Yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı 82-78 yenerek C Grubu'ndaki üçüncü galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü.
Gündem

Süper Lig’de Gol Krallığı Yarışı Tırmanıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında şampiyonluk mücadelesi sürerken, gol krallığı yarışında en çok gol atan oyuncu belli oldu. Takımlar arasındaki rekabet giderek artıyor.
Gündem

İngiltere Tahran Büyükelçiliğini Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı

İngiltere, İran'daki diplomatik varlığını artan güvenlik riskleri nedeniyle askıya aldı. Tahran Büyükelçiliği kapatıldı ve personel ülkeyi terk etti. Seyahat uyarısı ise en üst seviyede.
Gündem

Trabzonspor’da Paul Onuachu İle Galibiyet Yolu Açıldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maçta Paul Onuachu'nun etkileyici performansı dikkat çekti.
Gündem

Paşinyan ve Anna Hakobyan İlişkileri Resmen Sona Erdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve eşi Anna Hakobyan, uzun yıllardır süren ilişkilerini aniden sonlandırdı. Hakobyan ayrılığı sosyal medya üzerinden duyurdu, Paşinyan ise saygı gösterdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.