Galatasaray’ın Zorlu Fikstürü Başlıyor

Okan Buruk’un teknik direktörlüğünde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri karşılaşmalarla sezon sonu hedeflerini doğrudan etkileyen kritik bir süreçten geçiyor.

İLK MAÇ ALANYASPOR’LA

Galatasaray’ın zorlu fikstürdeki ilk rakibi Alanyaspor olacak. Sarı-kırmızılılar, 28 Şubat tarihinde İstanbul’da Alanyaspor’u ağırlayacak. Bunun yanı sıra, Galatasaray, 3 Mart’ta bir kez daha Alanyaspor ile karşılaşma gerçekleştirecek. Ayrıca, sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Antalyaspor deplasmanına da çıkacak.