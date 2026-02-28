İngiltere Tahran Büyükelçiliğini Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı

İngiltere, bölgedeki artan güvenlik tehdidi sebebiyle İran’daki diplomatik temsilini geçici olarak durdurma kararı aldı. Londra yönetimi, Tahran Büyükelçiliği’nin kapandığını ve tüm diplomatik personelin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Bunun yanı sıra, İran’a tüm seyahatler için uyarı düzeyi en üst noktaya çıkarıldı.

BÜYÜKELÇİLİK KAPANDI

İngiltere’nin Tahran Büyükelçiliği “bölgesel riskler ve güvenlik durumu” gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı ifade edildi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, büyükelçilik hizmetlerinin uzaktan sağlanacağı belirtildi.

İRAN’DA SEYAHAT YASAĞI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, resmi web sitesinde İran’a dair seyahat tavsiyesini güncelledi. Açıklamaya göre, İran’ın tamamına seyahat edilmemesi konusunda bir uyarı yapıldığı bildirildi. Uyarı metninde, “Bölgesel riskler ve güvenlik durumu sebebiyle İngiltere’nin Tahran Büyükelçiliği personeli geçici olarak İran’dan çıkarılmıştır. Büyükelçilik hizmetleri uzaktan sunulmaktadır.” ifadesi yer aldı.

İNGİLİZ VATANDAŞLARI: AYRILMA PLANI YAPIN

Açıklamada, bölgedeki gerilimlerin artabileceğine ve yeni seyahat kısıtlamalarının uygulamaya konulabileceğine dikkat çekildi. İran’da yaşayan İngiliz vatandaşlarına şu tavsiyeler yapıldı: • Seyahat uyarılarına abone olmaları, • Yerel haber kaynaklarını takip etmeleri, • Askeri tesislerden uzak durmaları, • Ülkeden ayrılma planlarını gözden geçirmeleri, • Gerekli güvenlik önlemlerini almaları.

ÖNCEKİ KAPATMA DA GÜVENLİK ENDİŞESİYDİ

İngiltere’nin Tahran Büyükelçiliği, ocak ayında İran’daki protestolar sebebiyle geçici olarak kapatılmış ve diplomatik personel ülke dışına çıkarılmıştı. Son gelişmelerle birlikte Londra’nın güvenlik kaygıları yeniden gün yüzüne çıkmış oldu.

DİĞER ÜLKELERDEN DE UYARILAR GELİYOR

Ayrıca, başta ABD olmak üzere birçok ülke, vatandaşlarına “İran’ı derhal terk edin” uyarısında bulundu. Şu ana dek İran’ı hemen bırakmaları yönünde çağrıda bulunan ülkeler arasında şunlar yer alıyor: -ABD -Çin -Polonya -Avustralya -Hindistan -Kanada -Sırbistan -İsveç -Kıbrıs -Almanya -Finlandiya -Brezilya -Kazakistan.