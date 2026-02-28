Trabzonspor’da Paul Onuachu İle Galibiyet Yolu Açıldı

Trabzonspor, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Maçta sergilediği performansla dikkat çeken Paul Onuachu, Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğünü sağlayan golü attı.

ONUAÇU’DAN MUHTEŞEM GOL

Ozan Tufan’dan aldığı asistle rakip kaleye kafa vuruşuyla gönderdiği top, Onuachu’nun müthiş gol serisini devam ettirdi. Nijeryalı forvet, bu sezonki etkileyici performansına bir yenisini daha ekleyerek takımına galibiyeti getirmiş oldu.