ABD Başkanı Trump’tan İran Müzakereleriyle İlgili Açıklamalar

ABD İLE İRAN MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ CENEVRE’DE SÜRDÜ

ABD ile İran arasında süren müzakereler, dün Cenevre’de gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere dair düşüncelerini belirtmek üzere Beyaz Saray’dan Texas’a gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran’ın müzakerelerde iyi niyet göstermediğini iddia ederek, yine de anlaşma yapma arzusunu dile getirdi ve daha fazla görüşme beklediklerini ifade etti.

TANSİYON ARTABİLİR

İran’a yönelik muhtemel askeri müdahale konusunda sorduğu bir soruya Trump, “Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde hem iyi hem de kötü bir risk vardır” yanıtını verdi. Askeri müdahalenin rejim değişikliğine yol açıp açmayacağı hakkında ise “Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız” şeklinde konuştu. Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini ve bu konuda anlaşma yapmaya istekli olduklarını vurguladı.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Trump, “Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından mutlu değilim. Bugün ek görüşmelerimiz olacak, bekleyip göreceğiz ama gidişattan memnun değilim” dedi. İran’ın uranyum zenginleştirmesine de karşı olduklarını belirten Trump, “Yüzde 20 zenginleştirme bile olmaz. İran biraz uranyum zenginleştirmek istiyor ama bu kadar petrole sahipken buna gerek yok” ifadelerini kullandı.

KÜBA’DA DEĞİŞİM OLABİLİR

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak iki ülke ile de görüşmelerin sürdüğünü aktaran Trump, ayrıca Küba’nın ABD ile görüştüğünü ve “belki de dostane şekilde yönetim değişikliği gerçekleşir” ifadesini kullandı. Küba’daki sorunları küçüklüğünden beri duyduğunu dile getiren Trump, bu durumun kendisi için çok acı olduğunu kaydetti.

PAKİSTAN İLE İYİ İLİŞKİLER

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalara müdahale etmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya ise Trump, “Elbette ederdim ama bildiğiniz gibi Pakistan’la çok iyi anlaşıyorum, çok çok iyi” yanıtını verdi. Ayrıca Pakistan’ın liderleri hakkında “Harika bir başbakanınız, harika bir generaliniz, harika bir lideriniz var” diyerek olumlu görüş bildirdi.

İRAN’A SEYAHAT UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran’a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, “İran’daki vatandaşlarımıza ülkeyi derhal terk etmeleri çağrımızı yineliyoruz” dedi. Bakanlık, İran’ın rehin alma uygulamalarını durdurması ve haksız yere tutulan tüm ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

OLASI SALDIRILAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın Başkanı Amiral Brad Cooper’ın, Trump’ı İran’a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirdiği öne sürüldü. Haberlere göre, yapılan dolaylı görüşmelerde CENTCOM Komutanı Cooper, İran’a yönelik saldırı seçeneklerini gündeme getirdi. Sınırlı saldırı ihtimalinin Trump’ın tercihleri arasında olduğu iddia edilirken, bu tür müdahalelerin İran’ın hava savunma kapasitesini zayıflatabileceği belirtiliyor.

MÜZAKERE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İran-ABD nükleer müzakereleri, 6 Şubat’ta Umman’da yapılan dolaylı görüşmelerle yeniden başlayarak, gelişmelerle devam ediyor. Taraflar, 17 Şubat’ta Cenevre’de bir araya gelerek ilerleme kaydettiklerini ifade etti ve 26 Şubat’ta yeniden toplanmaya karar verdiler. İran, nükleer programının sınırlı bir şekilde devam etmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ederken, ABD, Tahran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını istemektedir. Müzakerelerde, zenginleştirme seviyeleri, uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılması üzerine görüşmeler sürüyor.