12 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümü İnceleniyor

Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 civarında Ayazağa Mahallesi’nde bir sitede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 7. sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde bulunduğu binanın 30. katındaki dairesinin balkonuna çıktı. Bir süre sonra Akıncı’nın balkonundan düştüğü belirlendi. Olay anında düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, Fikret Ömer Akıncı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

ANNE: BALKONDAN SARKTI VE DÜŞTÜ

Olayın ardından polis ekipleri, soruşturma çalışmaları başlattı. Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı, polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmındaki balkondan sarktığını ve düştüğünü, ayrıca hastalığının bulunmadığını belirtti. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Fikret Ömer Akıncı’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna taşındı. Savcılık, olayı ‘şüpheli ölüm’ olarak değerlendirerek soruşturma sürecini başlattı.

