Bolu Belediyesi’nde Yeni Başkanvekili Seçimi Tamamlandı

BOLU BELEDİYESİ’NDAN GÖZALTI KARARI

Bolu Belediyesi’nde yapılan soruşturma kapsamında, Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin “İcbar suretiyle irtikap” soruşturmasını kapsayan gözaltının ardından, Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklamak suretiyle cezaevine gönderildi. Ayrıca Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’a 4 ay süreyle ev hapsi verilirken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

BOLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM YAPILDI

Tanju Özcan’ın tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı için belediye meclisinde seçim süreci başladı. CHP’nin adayı olarak Mehmet Tuna Özcan öne çıkarken, AK Parti ise Hüseyin Nadi Okur’u aday gösterdi. 3 tur süren oylamanın neticesinde Mehmet Tuna Özcan, 19 oy alarak Bolu Belediye Başkanvekili olarak belirlendi. Hüseyin Nadi Okur’un ise 10 oyda kaldığı görüldü.

‘ELE GEÇİRİLEN EMANETE SAHİP ÇIKILACAK’

Seçim sonrasında, yeni Belediye Başkanvekili Mehmet Tuna Özcan kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Özcan, “Belediye başkanvekili olarak seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bolu Belediyesi vekili olarak Başkanımız Tanju Özcan’ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kuvvetli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

